Cientistas da Ásia aceleram busca por exame de Zika, mas falta de amostra viva é obstáculo

NOVA DÉLHI/CINGAPURA (Reuters) - Cientistas da Ásia estão correndo para criar exames de detecção do Zika vírus, e a China confirmou seu primeiro caso do vírus nesta quarta-feira, mas falta aos pesquisadores um elemento crucial – uma amostra viva do vírus.

A Índia está trabalhando em um teste de diagnóstico do vírus, já que não existe exame comercialmente disponível no segundo país mais populoso do mundo, mas a inexistência de uma amostra viva do vírus está prejudicando seus esforços.