ESTREIA-Saoirse Ronan vive a experiência da imigração em “Brooklin”

A garota seguirá os passos de tantos e tantas jovens nos últimos séculos que abandonaram a Irlanda em busca de condições melhores – especialmente rumo aos Estados Unidos, destino da protagonista de “Brooklin”, baseado no premiado romance de Colm Tóibín, com roteiro assinado pelo também escritor Nick Hornby, que concorre ao Oscar de roteiro adaptado. O longa também está indicado na categoria de melhor filme.

Acompanhamos o cotidiano da jovem e seus pequenos desafios e vitórias. Ela precisa ser mais sociável e travar conversas com as clientes, precisa ser mais desinibida no baile de sábado da igreja aberto a todos irlandeses, precisa ser menos tímida no curso noturno de contabilidade.