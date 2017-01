Nippon Steel participará de eventual aumento de capital na Usiminas se houver acordo, diz fonte

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo Nippon Steel está pronto para ajudar a Usiminas e participará de uma eventual operação de aumento de capital para reforçar as finanças da empresa se houver acordo com os demais sócios controladores da companhia, afirmou nesta segunda-feira uma fonte próxima da siderúrgica brasileira.

Na semana passada, fontes com conhecimento do assunto afirmaram que os desentendimentos entre Nippon Steel e o grupo Techint estão dificultando o levantamento de capital pela Usiminas. Uma das fontes afirmou, no entanto, que Techint e Nippon Steel prometeram aos bancos credores uma resposta sobre o aumento de capital em 17 de fevereiro, um dia antes da publicação dos resultados do quarto trimestre.