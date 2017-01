Dólar cai quase 2% e volta abaixo de R$4 com petróleo e otimismo global

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em queda de quase 2 por cento e voltou abaixo de 4 reais nesta quarta-feira, refletindo o maior otimismo global diante do salto nos preços do petróleo em meio a expectativas de acordo para congelar a produção global da commodity.

A moeda norte-americana chegou a recuar a 3,9670 reais na mínima da sessão, mas reduziu as perdas na reta final do pregão após a Standard & Poor's rebaixar a nota de crédito do Brasil para "BB", ante "BB+", mantendo a perspectiva negativa. O país já havia perdido o selo de bom pagador pela agência no ano passado.