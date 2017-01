China diz que vai coordenar melhor suas políticas monetária e fiscal

O governo vai manter o crescimento econômico em uma faixa razoável, com mais política fiscal enquanto usa a política monetária prudente de forma flexível e apropriada, disse Liu em um discurso publicado no site do ministério.

Uma deterioração das ações chinesas no último verão (no hemisfério norte) e a inesperada desvalorização do iuan em agosto do ano passado agitaram os mercados globais, elevando as preocupações com a saúde da segunda maior economia do mundo e com a capacidade de Pequim de conduzi-la simultaneamente em meio a uma prolongada desaceleração e uma reestruturação radical.