Brasil e Argentina querem lançar cronograma para negociação de acordo automotivo, diz MDIC

BRASÍLIA (Reuters) - Brasil e Argentina concordaram em lançar um cronograma de negociações bilaterais para acordo automotivo que visa o livre comércio, afirmou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) nesta quinta-feira.

Não foram divulgadas datas para o cronograma, nem tampouco mais detalhes sobre as negociações. O Brasil já possui um acordo automotivo com a Argentina, que expira no final de junho.