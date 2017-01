Índia compra mais petróleo de Arábia e Iraque, reduz negócios com América Latina

NOVA DÉLHI (Reuters) - As importações de petróleo da Índia junto a Arábia Saudita e Iraque atingiram um pico em mais de uma década no último mês, conforme os maiores produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) ganharam mercado às custas das vendas da América Latina, em uma confirmação da política do cartel de manter a produção para ganhar participação no mercado.