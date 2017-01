Duke Energy contrata bancos para vender ativos no Brasil e América Latina

SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica Duke Energy Brasil informou que sua matriz nos Estados Unidos anunciou a contratação dos bancos JP Morgan e Credit Suisse para prestar serviços de consultoria na venda de seus negócios internacionais, que representam 4,4 gigawatts em capacidade de geração --metade desta no Brasil, segundo comunicado enviado à Reuters nesta segunda-feira.

Na nota, a Duke Energy Brasil disse que "a empresa busca simplificar seu mix de negócios e focar no crescimento dentro dos Estados Unidos".

A companhia disse que todo o processo de venda é conduzido nos EUA e "deve levar alguns meses".

"No momento, nenhuma oferta foi feita ou solicitada e não há qualquer cronograma específico para uma potencial transação", afirmou a Duke.

No Brasil, a companhia opera oito hidrelétricas no rio Paranapanema e mais duas pequenas hidrelétricas, em um total de 2,27 gigawatts em capacidade instalada. A companhia tem cerca de 300 empregados no país.

A Duke Energy Corp já havia informado no início do mês que poderia vender a totalidade ou parte de seus negócios no Brasil.

A Duke Energy Internacional possui ainda operações de geração e comercialização de energia em Argentina, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala e Peru, sendo que dois terços dos ativos são usinas hidrelétricas.

A unidade da companhia no Brasil registrou um lucro líquido de 65,2 milhões de reais no terceiro trimestre de 2015, com receita líquida de 305,2 milhões de reais.