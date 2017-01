Banco Votorantim deve reduzir mais a carteira de crédito em 2016

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Votorantim, especializado em créditos automotivo e de atacado, deve seguir reduzindo seu estoque de crédito nos próximos trimestres, como parte do esforço de manter a qualidade do balanço, disse o presidente-executivo da instituição financeira, João Teixeira.

O foco da instituição em linhas que considera mais seguras já tem feito encolher o saldo total de empréstimos. Em setembro passado, dado mais recente disponível, a carteira ampliada do banco era de 66,2 bilhões de reais, queda de 3 por cento em 12 meses. BB e Banco Votorantim divulgam seus dados do quarto trimestre na próxima quinta-feira.

Segundo o executivo, no financiamento de veículos, principal mercado do Banco Votorantim, o foco se concentrou ainda mais no segmento de usados, no qual tem mais experiência. E os empréstimos são condicionados a compradores que aceitam pagar pelo menos 40 por cento do bem à vista. Isso leva o banco a recusar cerca de 60 por cento dos pedidos de financiamento.