Ex-apresentador do programa "Top Gear" faz acordo com produtor que agrediu

LONDRES (Reuters) - Jeremy Clarkson, ex-apresentador do programa automotivo de sucesso da BBC "Top Gear", pediu desculpas e fez um acordo para pôr fim nesta quarta-feira a uma ação civil de um membro da equipe de produção da atração agredido por ele, um incidente que custou seu emprego.

Clarkson, que conquistou fãs em todo o mundo com o programa, agrediu Oisin Tymon física e verbalmente durante uma gravação, levando a BBC a anunciar em março do ano passado que não iria renovar seu contrato.

O apresentador desbocado, que é amigo do primeiro-ministro britânico, David Cameron, concordou em pagar uma indenização a Tymon para encerrar um processo de discriminação racial e agressão no valor de mais de 100 mil libras, de acordo com a BBC.