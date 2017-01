Fiat Chrysler não está envolvida em negociações para fusão, diz presidente

GENEBRA (Reuters) - A Fiat Chrysler (FCA) não está envolvida atualmente em negociações para uma fusão e um potencial parceiro da companhia precisaria ter a mesma estratégia de várias marcas para uma união funcionar, disse o presidente-executivo do grupo de montadoras de veículos, Sergio Marchionne, nesta terça-feira.

As ações FCA subiram na semana passada após a Peugeot afirmar que estava aberta a oportunidades estratégicas na indústria automotiva, o que provocou especulações de que as duas empresas estivessem discutindo uma fusão, mas Marchionne disse que não há nenhuma negociação com a Peugeot.