Governo federal fará leilões de energia em 2016 mesmo com demanda menor, diz EPE

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O governo federal deverá promover diversos leilões de energia neste ano para a contratação de novos projetos, mesmo com uma menor demanda por eletricidade no país, afirmou nesta sexta-feira o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Mauricio Tolmasquim.

"Vamos ter todos os leilões: A-3, A-5 e de reserva, mesmo com demanda baixa... com certeza vai ter”, disse ele a jornalistas em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.