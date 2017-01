Desembargador derruba liminar que suspendia nomeação de ministro da Justiça

(Reuters) - O presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, desembargador Cândido Ribeiro, derrubou nesta segunda-feira liminar concedida na última sexta-feira que suspendia a nomeação de Wellington César Lima e Silva para o posto de ministro da Justiça, informou o tribunal.

A liminar foi obtida pelo deputado federal Mendonça Filho (DEM-PE) junto à 1ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, sob o argumento de que a Constituição impede que um membro do Ministério Público, caso de Wellington César, assuma simultaneamente um cargo no Poder Executivo.