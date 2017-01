MRV aumentará exposição a cidades maiores após alta de 36% no lucro do 4º tri

A empresa mineira informou na noite de segunda-feira que teve lucro líquido de 140 milhões de reais no quarto trimestre, alta de 36 por cento na comparação anual. A média das estimativas de analistas apontava lucro de 124,6 milhões de reais.

No ano, porém, o lucro líquido caiu 24 por cento, a 548 milhões de reais.

Menin reafirmou que espera que 2016 seja um ano com vendas e lançamentos de imóveis em níveis semelhantes ou um pouco melhores que 2015, apesar dos desafios impostos pela economia do país. Ele, porém, disse que a MRV vai aumentar a distribuição de dividendos de 25 para 30 por cento do lucro líquido este ano.