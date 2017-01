CORREÇÃO-Ex-CEOs de Odebrecht e OAS discutem entre si delação premiada, diz o Globo

BRASÍLIA (Reuters) - Os empresários Marcelo Odebrecht, da Odebrecht, e Léo Pinheiro, da OAS, presos no âmbito da operação Lava Jato, negociam um acordo entre eles para depois tratarem de uma possível colaboração premiada simultânea com o Ministério Público Federal, segundo reportagem do jornal O Globo nesta terça-feira.

Odebrecht e Pinheiro, que comandavam as duas maiores empreiteiras envolvidas no esquema bilionário de corrupção na Petrobras, querem fechar o acordo de delação ao mesmo tempo para salvar as duas empresas até mesmo de uma eventual falência caso as investigações da Lava Jato se prolonguem, de acordo com o jornal, que disse ter obtido a informação de uma pessoa ligada a um dos executivos.