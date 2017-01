Nova fase do Parque das Conchas começa a produzir petróleo em breve, diz Shell

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O primeiro óleo da terceira fase de exploração do campo BC-10, conhecido como Parque das Conchas, em águas profundas da Bacia de Campos, deve ser bombeado a qualquer momento em breve, disse nesta terça-feira o presidente da Shell no Brasil, André Araújo.

O novo fluxo de petróleo deverá agregar em um primeiro momento 25 mil barris/dia à produção do BC-10, operado pela Shell, com participação de 50 por cento, que tem como sócia a indiana ONGC (27 por cento) e a Qatar Petroleum International (23 por cento).

"Hoje, a operação está produzindo cerca de 50 mil barris por dia, e a gente espera acrescentar mais 25 (mil barris/dia), podendo chegar a 27 mil de barris de óleo ao dia", disse o executivo a jornalistas após participar do seminário "UK Energy in Brazil".

A nova fase do Parque das Conchas começará em um momento em que a Shell está ampliando a sua participação na produção do país após a união com a BG, o que transformará a petroleira na segunda produtora de petróleo do país, atrás apenas da Petrobras.[nL2N15U0HK]