Ricardo Teixeira diz que vai processar a Fifa por danos morais, afirma site

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ricardo Teixeira prometeu nesta quarta-feira processar a Fifa por danos morais, após ter sido acusado pela federação internacional de futebol de ter se apropriado de forma ilegal de mais de 3 milhões de dólares, segundo reportagem do site GloboEsporte.com.

Teixeira, que a Fifa disse que precisa devolver ao menos 3,5 milhões de dólares em diárias, passagens e hospedagens, entre outros gastos, negou as acusações e prometeu processar a entidade na Justiça suíça.

"Vou entrar com processo por danos morais em Zurique", disse o ex-dirigente ao portal por telefone. "Lançaram esse negócio no ar. Eu desconhecia essa ação contra mim, esse pedido descabido."

A Fifa informou mais cedo nesta quarta que pediu às autoridades dos Estados Unidos uma indenização de dezenas de milhões de dólares a ser paga por ex-dirigentes indiciados no país por envolvimento no maior escândalo de corrupção do esporte, alegando danos à sua reputação e a seus interesses comerciais.