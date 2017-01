Parque aquático SeaWorld anuncia que não vai mais criar baleia orca

(Reuters) - A administração da rede de parques aquáticos SeaWorld Entertainment Inc anunciou nesta quinta-feira que não irá mais criar orcas e que aquelas ainda presentes em seus parques serão as últimas.

Agências reguladoras da Califórnia já haviam dito que irão impedir que o SeaWorld de San Diego continue a criar as orcas caso a empresa leve adiante seu plano de expansão do habitat artificial dos animais.

O SeaWorld tem 29 baleias assassinas sob seus cuidados, incluindo seis emprestadas, de acordo com seu site.

A primeira delas nasceu em um parque da SeaWorld em 1985. Desde então, 30 nasceram nos parques, entre elas as primeiras resultantes de inseminação artificial.

A SeaWorld procurou contrabalançar a publicidade negativa de "Blackfish" com uma campanha de relações públicas para chamar a atenção para o papel da organização na pesquisa de mamíferos marinhos e no resgate e reabilitação de animais no mundo selvagem.