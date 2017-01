Queda de ações automotivas pressionam índice acionário europeu; mineradoras sobem

LONDRES (Reuters) - O principal índice de ações europeias caiu nesta quinta-feira, pressionado pelas empresas exportadores devido à alta do euro contra o dólar após o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, sinalizar menos altas dos juros do que esperado este ano.

O índice FTSEurofirst 300 fechou em baixa de 0,13 por cento, aos 1.340 pontos, um dia após o Fed deixar inalterada a taxa de juros e indicar que o crescimento econômico moderado dos EUA e os "fortes ganhos de emprego" permitirão ao banco apertar a política monetária este ano, com novas projeções mostrando que as autoridades esperam dois aumentos de 0,25 ponto percentual até o fim do ano, metade dos aumentos na projeção de dezembro..

Entretanto, as ações das mineradoras subiram com o dólar mais fraco tornando os metais mais acessíveis a consumidores que compram em outras moedas não denominadas em dólar, impulsionando os metais industriais como cobre e alumínio.

"As ações estão caindo na esteira do avanço do euro. Estamos apenas consolidando alguns dos ganhos feitos durante o mês passado", disse o gestor de fundos da Clarinvest Ion-Marc Valahu, apontando para os ganhos de quase 10 por cento do FTSEurofirst no mês passado.