Documentário "Blackfish" pode ter levado SeaWorld a desistir de criar 'baleias assassinas'

Nesta quinta-feira se atribuiu ao filme, seu segundo de não-ficção, a decisão do parque de parar de criar baleias assassinas e encerrar as apresentações dos mamíferos marinhos, apelidados pela SeaWorld de "Shamu".

"Enorme respeito por @blackfishmovie por colocar as orcas em cativeiro no @SeaWorld na pauta", disse o Greenpeace UK Oceans no Twitter.

A crítica Melissa Silverstein, fundadora do site "Women and Hollywood", disse que as ações do parque mostram o impacto que um filme pode ter.