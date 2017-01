Itália resgata centenas de imigrantes no mar e recupera um corpo

A Guarda Costeira e a Marinha comunicaram pelo Twitter que recolheram imigrantes de vários barcos. As operações de resgate continuam, e o número deve aumentar, disse um porta-voz da Guarda Costeira.

"Apesar do tempo um pouco ruim e do mar agitado, os barcos estão vindo", contou ele.

Mais de 1,2 milhão de imigrantes, a maioria da África e do Oriente Médio, chegaram à Europa desde o início de 2015. Os egressos da Líbia aumentaram esta semana, quando três corpos foram encontrados antes da morte mais recente.

"Este ano na verdade estamos notando um ligeiro aumento no número de imigrantes chegando da Líbia", disse Federico Soda, diretor do Escritório de Coordenação da Organização Internacional para as Migrações (OIM) para o Mediterrâneo, em um comunicado.