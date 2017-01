Índice europeu de ações sobe com ganho em ações do setor automotivo

Por Danilo Masoni

MILÃO (Reuters) - O índice das principais ações europeias subiu nesta sexta-feira, com a recuperação dos papéis do setor automotivo, conforme o euro perdeu terreno frente ao dólar, enquanto as ações ligadas ao petróleo caíram após a baixa nos preços da commodity.

O índice FTSEurofirst 300 das principais ações europeias fechou com ganho de 0,24 por cento, aos 1.343 pontos, mas o índice ainda registrou a primeira queda semanal, de 0,3 por cento, após subir nas quatro semanas anteriores. No ano, o índice permanece em baixa de cerca de 7 por cento.

"A queda do euro está dando algum fôlego às ações", disse o analista da ActivTrades Carlo Alberto de Casa.

O índice do setor automotivo subiu 1,09 por cento, com as ações da Fiat Chrysler avançando 2,67 por cento enquanto as da Peugeot ganharam 1,01 por cento.

Entretanto, as ações do setor de energia caíram com a baixa nos preços do petróleo.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,19 por cento, a 6.189 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,59 por cento, a 9.950 pontos.