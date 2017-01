UE e Turquia fecham acordo para devolução de imigrantes

BRUXELAS (Reuters) - Líderes da União Europeia finalizaram um acordo polêmico com a Turquia nesta sexta-feira cuja meta é deter o fluxo de imigrantes ilegais para a Europa em troca de recompensas financeiras e políticas para Ancara.

O acordo pretende fechar a principal rota usada por um milhão de imigrantes e refugiados no ano passado para chegar à Grécia pelo Mar Egeu antes de seguir para o norte, rumo a Alemanha e Suécia – mas ainda restam profundas dúvidas acerca da legalidade e da viabilidade do pacto.

Após uma manhã de conversas com o primeiro-ministro turco, Ahmet Davutoglu, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, recomendou que os 28 países-membros da UE aprovassem o texto sem alterações, e estes rapidamente concordaram em se reunir para um almoço em Bruxelas.

"Acordo com a Turquia aprovado. Todos os imigrantes ilegais que chegarem à Grécia via Turquia a partir do dia 20 de março serão devolvidos!", tuitou o premiê tcheco, Bohuslav Sobotka, antes de Tusk confirmar a aprovação unânime entre o bloco e os turcos.