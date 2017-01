Marina Silva lidera intenções de votos para a Presidência, diz Datafolha

No primeiro cenário, em que o candidato do PSDB seria o senador Aécio Neves (MG), Marina tem 21 por cento das intenções de voto, enquanto o tucano tem 19 por cento e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 17 por cento. Levantamento realizado em fevereiro, mostrava Marina com 19 por cento, Aécio com 24 por cento e Lula com 20 por cento.