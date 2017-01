Marina defende solução via TSE, critica PMDB como "siamês do PT" e vê risco para Lava Jato

(Reuters) - A ex-senadora Marina Silva (Rede) voltou a defender a cassação da chapa encabeçada pela presidente Dilma Rousseff e a realização de novas eleições como solução para a crise política. Em duas entrevistas, criticou o PMDB como "irmão siamês do PT" na crise e disse ver riscos para a operação Lava Jato.

Marina, que disputou as duas últimas eleições presidenciais, afirmou ao jornal Valor Econômico ter o receio de que o impeachment de Dilma "crie a aura de que as coisas já foram resolvidas", o que poderia levar ao "arrefecimento" da Lava Jato, que investiga um esquema bilionário de corrupção envolvendo a Petrobras, outras empresas, partidos e políticos.

"Dentro do governo há muitos que estão querendo atrair de novo o PMDB. Dentro do PSDB, outros querendo se unir ao PMDB", disse Marina ao jornal O Estado de S. Paulo. "Há um ponto convergente nos dois caminhos que se cruzam. Eles se cruzam e se encontram com a mesma proporção e a mesma intensidades, que é o arrefecimento das investigações."