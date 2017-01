Obama rejeita vigilância especial para muçulmanos como parte da luta contra Estado Islâmico

Nos seus comentários mais extensos sobre os ataques de terça-feira em Bruxelas, no qual homens-bomba do Estado Islâmico mataram pelo menos 31 pessoas e deixaram 260 feridos, Obama disse que os EUA estavam oferecendo toda assistência para ajudar a Bélgica a levar os responsáveis à Justiça.

“Nós vamos continuar a ir atrás do Estado Islâmico de forma agressiva até ele ser removido da Síria e removido do Iraque e estiver finalmente destruído", acrescentou Obama. Ele falava numa entrevista à imprensa junto com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, durante visita a Buenos Aires.