Coreia do Norte declara sucesso em teste com motor de foguete; Seul entra em alerta

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte teve sucesso no teste de um motor de combustível sólido que fortaleceu a potência de seus foguetes balísticos, relatou a mídia estatal do país nesta quinta-feira, e a líder da Coreia do Sul ordenou os militares do país a ficar de prontidão para reagir às "provocações inconsequentes" do vizinho do norte.