Principal índice europeu fecha em baixa com queda das ações de commodities e da Next

LONDRES (Reuters) - As ações europeias caíram pela quarta sessão seguida nesta quinta-feira, pressionadas pela queda das principais empresas de mineração e energia e da varejista de moda Next.

O índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 teve queda de 1,46 por cento, a 1.317 pontos, na última sessão da semana, com volumes relativamente baixos antes do feriado de Páscoa. O índice também teve sua segunda perda semanal seguida.

O dólar subia nos mercados cambiais após o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, dizer que outro aumento dos juros nos Estados Unidos "pode não estar longe".

Porém, isso por sua vez impactou as mineradoras europeias já que o dólar forte torna os metais mais caros para os detentores de outras moedas.

As ações da Anglo American, Glencore e da Rio Tinto caíram, com o índice de matérias-primas STOXX Europe 600 Basic Resources recuando 1,6 por cento.

O índice de energia STOXX Europe 600 Oil and Gas também caiu, 1,3 por cento, pressionado pelas quedas da Royal Dutch Shell, Total e BP com a desvalorização do petróleo.