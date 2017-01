Cade recomenda condenar 5 empresas por cartel internacional em TI

SÃO PAULO (Reuters) - A Superintendência-Geral do Cade recomendou nesta segunda-feira a condenação de cinco empresas e duas pessoas por formação de cartel internacional, incluindo no Brasil, no mercado de memória temporária de computadores (Dram, na sigla em inglês).

O processo no Brasil segue agora para o Tribunal do Cade. Caso sejam condenadas, as empresas devem pagar multa de até 20 por cento do faturamento no ano anterior ao de instauração do processo, no ramo de atividade afetado pelo cartel.