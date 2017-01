Rússia aumenta envio de equipamentos à Síria, apesar de anúncio de retirada

MOSCOU (Reuters) - Quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a retirada da maior parte do contingente militar russo da Síria havia a expectativa de que o Yauza, um navio quebra-gelo da Marinha russa e uma das principais embarcações de suprimento da missão, voltaria para casa em seu porto no oceano Ártico.

Em vez disso, três dias depois da declaração de Putin de 14 de março, o Yauza, parte do "Expresso Sírio", o apelido dado aos navios que mantiveram as forças russas supridas, saiu do porto russo de Novorossiysk, no mar Negro, rumo a Tartous, a instalação naval da Rússia na Síria.