Programa de inteligência artificial da Microsoft causa problemas no Twitter novamente

(Reuters) - Quase uma semana após ter sido desligado por fazer comentários racistas e sexistas no Twitter, o 'chatbot' da Microsoft chamado Tay retornou ao Twitter brevemente nesta quarta-feira somente para lançar um ataque de spams contra seus seguidores.

O incidente marca outro revés embaraçoso para a empresa, que tenta ficar à frente do Google, Facebook, e outras empresas de tecnologia na corrida para criar agentes virtuais que possam interagir com pessoas e aprender com elas.