Músicos se reúnem para show em Nova York em homenagem a David Bowie

NOVA YORK (Reuters) - Músicos se juntaram a fãs de David Bowie na casa de shows Carnegie Hall, em Nova York, na noite de quinta-feira para a primeira de duas apresentações em homenagem ao falecido roqueiro, que tiveram os ingressos esgotados e cuja renda será doada para caridade.

Cantores como Debbie Harry, da banda Blondie, e o ex-vocalista do R.E.M., Michael Stipe, cantaram as músicas famosas do camaleão do pop durante o evento de duas horas dedicado a Bowie, que morreu de câncer em janeiro, aos 69 anos de idade.

Cyndi Lauper deu início à festa com "Suffragette City", e Wayne Coyne, do The Flaming Lips, interpretou "Life on Mars?" vestindo um traje com luzes e sentado nos ombros de um boneco Chewbacca, da saga "Star Wars".

Debbie homenageou o artista inglês com "Starman", Stipe cantou uma versão melódica de "Ashes to Ashes" com Karen Elson e a cantora norte-americana Bettye LaVette deu sua versão de "It Ain't Easy".

Outros hits de Bowie, como "Rebel Rebel" e "Let's Dance", fizeram a plateia dançar e o show terminou com um coral infantil e a multidão entoando "Space Oddity".

"Deus abençoe David Bowie", disse o cantor Jakob Dylan após sua interpretação de "Heroes".

O concerto beneficente no Carnegie Hall, um acontecimento anual que homenageia cantores e arrecada dinheiro para a educação musical de crianças carentes, foi anunciado poucas horas antes da notícia da morte de Bowie, e as entradas foram vendidas rapidamente.

Uma segunda apresentação acontecerá no Radio City Music Hall, também em Nova York, nesta sexta-feira.