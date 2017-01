Peugeot mira expansão internacional em plano de médio prazo

No que o executivo descreveu como "ofensiva global de produto e tecnologia", Tavares afirmou que os planos incluem alcançar mais clientes por meio de ofertas de serviços pós-venda, compartilhamento de carros, vendas de carros usados e uma operação de leasing de várias marcas que tem como meta obter 100 milhões de euros em lucro até 2021.

Entretanto, a reação do mercado foi fria. As ações da Peugeot exibiam queda de 5,5 por cento às 8:41 (horário de Brasília).

Parte do plano, a Peugeot também vai tomar os primeiros passos para um eventual retorno ao mercado norte-americano por meio do lançamento de um serviço de compartilhamento de carros em 2017, disse Tavares.

O plano "Push to Pass" anunciado nesta terça-feira é promovido sobre uma recuperação de dois anos que levou a companhia da beira do colapso ao mais alto nível de lucratividade em 14 anos e que contou com um pacote de ajuda governamental.