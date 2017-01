PT e PMDB são igualmente responsáveis por crise e nova eleição é a saída, diz Marina

(Reuters) - A ex-senadora Marina Silva reiterou nesta terça-feira que a cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da chapa Dilma-Temer e a convocação de uma nova eleição seria o caminho mais legítimo para encerrar a atual crise política no país, uma vez que considera PT e PMDB igualmente responsáveis pelos problemas e culpados pelos crimes investigados na operação Lava Jato.

Marina, terceira colocada nas duas últimas eleições presidenciais, já há algum tempo defende a solução via TSE para a crise política, argumentando que o eventual impeachment da presidente Dilma Rousseff, ainda que dentro da legalidade, não cumpriria com a finalidade, já que levaria à Presidência o vice-presidente da República, Michel Temer.

"Durante esses 12 anos, o PT e o PMDB praticaram os mesmos crimes do ponto de vista do caso do petrolão, os mesmo erros do ponto de vista político e são igualmente responsáveis pela crise que nós estamos vivendo", disse Marina em discurso durante evento de seu partido, a Rede, em Brasília, para lançar campanha em defesa de novas eleições. O evento foi transmitido pela Internet.

"Eu não consigo ver coerência, não consigo entender como alguém pode acreditar que se retira uma parte do fruto que está contaminado e se faz o suco com a outra parte, que está nas mesmas condições, e isso pode ser a solução", acrescentou.

As discussões sobre convocação de novas eleições têm ganhado espaço dentro do Congresso Nacional. Nesta terça-feira, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse que vê com "bons olhos" a tese de convocar eleições gerais neste ano caso a política não forneça uma "saída para o Brasil".

A própria presidente comentou nesta terça, ao ser indagada por jornalistas, uma proposta feita na véspera pelo senador Valdir Raupp (PMDB-RO) de chamar eleições presidenciais ainda este ano, dizendo que é apenas uma proposta. Dilma aproveitou para fazer uma provocação ao Congresso: “Convence a Câmara e o Senado a abrir mão dos seus mandatos, aí vem conversar comigo”.

Segundo a proposta de Marina, o eventual vencedor de uma eleição antecipada ficaria no cargo por dois anos para comandar um período de transição até as eleições presidenciais de 2018, e não poderia concorrer à reeleição.

Na avaliação de Marina, também ex-ministra do Meio Ambiente, a cassação da chapa Dilma-Temer devolveria aos brasileiros a possibilidade de reparar o erro que foram induzidos a cometer na eleição de 2014, quando a campanha da petista contou com recursos supostamente provenientes do esquema bilionário de corrupção na Petrobras investigado pela Lava Jato.