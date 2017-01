Dilma diz que governo faz esforço para manter projetos militares em momento de ajuste

(Reuters) - A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta quarta-feira em um evento com militares que o governo tem se esforçado para dar sequência a projetos estratégicos das Forças Armadas, como a aquisição de caças supersônicos e o sistema de monitoramento das fronteiras, em meio a um cenário fiscal difícil.

"O cenário fiscal que enfrentamos é difícil, estamos trabalhando diuturnamente para superá-lo, mas devemos superá-lo sem sacrificar projetos que são fundamentais para a retomada do desenvolvimento e para o futuro do Brasil. Esse é o caso dos projetos estratégicos das Forças Armadas", acrescentou.

A presidente, que enfrenta um processo de impeachment em tramitação no Congresso, também fez um agradecimento a manifestantes "que se colocaram debaixo de chuva para defender a democracia e a institucionalidade" do país durante a realização do evento em Salvador.