Dados climáticos que remontam aos vikings lançam dúvida sobre futuros eventos extremos

OSLO (Reuters) - Dados climáticos que remontam ao tempo dos vikings mostram que o regime de chuvas e as secas do século 20 não tiveram nada de excepcional, apesar das suposições de que o aquecimento global iria desencadear mais eventos extremos de clima seco e úmido, mostrou um estudo nesta quarta-feira.

Escritos nos últimos 1.200 anos, relatos climáticos e dados sobre anéis de crescimento de árvores, núcleos de gelo e sedimentos marinhos no hemisfério norte indicaram que as variações de eventos extremos no século 20 foram menos frequentes do que em alguns séculos anteriores.