Governo avalia rever parâmetros do preço spot de energia; pede estudo

SÃO PAULO (Reuters) - O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), formado por autoridades do governo federal e instituições setoriais, decidiu em sua reunião de março pedir uma avaliação sobre parâmetros de cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), ou preço spot, utilizado no mercado de curto prazo de energia, segundo ata divulgada nesta quinta-feira.