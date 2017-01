Crise política afeta imagem da Olimpíada do Rio, diz ministro do Esporte

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A crise política no país tem dificultado a divulgação da imagem positiva dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no Brasil e no exterior, embora não tenha afetado o cronograma de obras, disse nesta quinta-feira o ministro do Esporte, Ricardo Leyser.

“Felizmente a crise política e econômica não atrapalhou em nada a organização dos Jogos...passamos ilesos à entrega e operação”, afirmou ele após participar da cerimônia de entrega da Marina da Glória, local que será utilizado por velejadores que participarão dos Jogos de agosto.

“O que eu acho que a crise política atrapalha um pouco é a dificuldade de a gente mostrar para o Brasil e para o mundo o sucesso do projeto olímpico, que estamos entregando com muita antecedência, com muita participação privada e muita qualidade, sem denúncias e problemas, mas infelizmente, não conseguimos mostrar nesse momento conturbado politicamente um grande caso de sucesso”, acrescentou.

O ministro admitiu que das obras olímpicas o velódromo é a mais atrasada e preocupante, mas reforçou a certeza de que ficará pronta a tempo dos Jogos.

Leyser assumiu o Ministério do Esporte de forma interina no lugar de George Hilton, em 30 de março, após uma crise na base governista em meio a um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.

“Quem tem mandato é quem é eleito como a presidente Dilma, que tem mandato até 2018. Nós, ministros e secretários, somos assessores e o que posso dizer é que se ficar uma semana no ministério, vou trabalhar por um mês e se ficar um mês vou trabalhar por 3 meses”, declarou ele.

O ministro, que é do PCdoB, acrescentou que a crise no país não deve afetar a venda de ingressos para os Jogos, mesmo com menos de 4 milhões vendidos até agora de um total de cerca de 7,5 milhões de bilhetes. Ele defendeu uma melhor política de divulgação de venda dos ingressos.

“Acho que a população precisa ser mais alertada sobre as oportunidades dos Jogos. Às vezes as informações são contraditórias porque acabaram ingressos, mas esses são os mais difíceis. E há outros ingressos com oportunidade de compra”, afirmou. “O brasileiro está acostumado com paradesporto mas não está acostumado a acompanhar ao vivo.“