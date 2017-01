CORREÇÃO-ADM anuncia novo presidente para operação da América do Sul

(Corrige informação no 2º parágrafo para esclarecer que Fredericksen assume no lugar de Valmor Schaffer)

SÃO PAULO (Reuters) - O norte-americano Scott Fredericksen foi nomeado presidente da operação da Archer Daniels Midland para a América do Sul, informou nesta quinta-feira a companhia, uma das maiores empresas do agronegócio do mundo.

Fredericksen assume no lugar do Valmor Schaffer, que deixou a companhia no ano passado.

O novo presidente da operação da América do Sul iniciou sua carreira na ADM em 1983 e mais recentemente atuava como presidente da ADM Transportation. Anteriormente, atuou como presidente da unidade de oleaginosas norte-americana.

"Ele é a pessoa certa para liderar nosso ótimo time sul-americano de forma que continuemos a acelerar nossos planos para o crescimento estratégico na região", disse o chairman e presidente-executivo da ADM, Juan Luciano, em nota.

A ADM apresentou recentemente um plano agressivo de expandir suas operações portuárias visando elevar as exportações de soja, milho e farelo de soja a partir do Brasil.

A norte-americana anunciou na terça-feira ter iniciado a expansão e modernização do seu terminal de exportação no porto de Santos. A empresa ampliará a capacidade no terminal de 6 milhões para 8 milhões de toneladas ao ano.