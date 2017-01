Foguete é lançado dos EUA e propulsor pousa em plataforma oceânica

CABO CANAVERAL (Reuters) - Um foguete Falcon 9 da SpaceX partiu da Flórida, nos Estados Unidos, com um carregamento para a Estação Espacial Internacional nesta sexta-feira e a sua parte principal, com um propulsor reutilizável, pousou pela primeira vez e de forma dramática numa plataforma no oceano.

A partida às 17h43 (horário de Brasília) do Cabo Canaveral marcou a retomada dos voos de suprimento pela companhia privada Space Explorations Technologies, ou SpaceX, para a Nasa, depois do acidente no lançamento em junho de 2015 que destruiu um diferente carregamento para a estação espacial.

Cerca de dois minutos e meio depois do lançamento desta sexta, a principal parte do foguete de dois estágios se separou, deu a volta e se dirigiu para uma plataforma de pouso flutuante no Atlântico, 300 km a nordeste do Cabo Canaveral.

Imagens ao vivo transmitidas na Nasa mostraram o propulsor do foguete, as suas quatro pernas de pouso estendidas, descendo sobre o oceano e se posicionando na vertical na plataforma, cerca de oito minutos depois do lançamento.