Partido de Marina diz que há elementos para Câmara aprovar impeachment e sinaliza liberar bancada

SÃO PAULO (Reuters) - A Rede, partido da ex-ministra Marina Silva, afirmou em nota nesta segunda-feira que existem elementos para que a Câmara dos Deputados vote pela admissibilidade do pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e sinalizou que irá liberar seus deputados sobre a votação.

Marina aparece bem posicionada em pesquisas de intenção de voto para a Presidência e, caso Dilma e Temer renunciem ou sejam cassados até o final deste ano, novas eleições diretas terão de ser convocadas. Caso isso aconteça no ano que vem, a eleição seria indireta.

"A Rede Sustentabilidade entende que existem elementos que justificam a admissibilidade do processo contra a presidente Dilma para que a necessária investigação dos atos de improbidade administrativa previstos na Constituição siga seu curso no Senado, de acordo com o rito estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal", afirma a nota.