Caças da Rússia fazem manobras de "ataque simulado" perto de destróier dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - Dois aviões de guerra da Rússia sem armas à vista realizaram manobras de ataque simulado a um destróier de mísseis teleguiados dos Estados Unidos no Mar Báltico, disse uma autoridade norte-americana, que as descreveu como uma das interações mais agressivas da história recente.

Um helicóptero russo KA-27 Helix também passou sete vezes ao redor do USS Donald Cook, tirando fotos. O território russo mais próximo estava a cerca de 70 milhas náuticas, no enclave de Kaliningrado, que fica entre a Lituânia e a Polônia.

O incidente ocorreu no momento em que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) planeja seu maior acréscimo de contingente no leste da Europa desde a Guerra Fria para se contrapor ao que a aliança, e em especial os países bálticos e a Polônia, veem como uma Rússia mais agressiva.