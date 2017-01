Apple e FBI se confrontarão novamente no Congresso dos EUA sobre criptografia

O conselheiro geral da Apple, Bruce Sewell, e Amy Hess, diretora-executiva assistente para ciência e tecnologia do FBI, testemunharão em painéis separados do subcomitê House Energy and Commerce na terça-feira, além de outros agentes da lei e especialistas em tecnologia.

O diretor do FBI, James Comey, se apresentou perante um comitê do Congresso dos EUA no mês passado para defender a busca da polícia federal norte-americana de um mandado judicial para obrigar a Apple a prestar assistência no desbloqueio do iPhone de um dos atiradores de San Bernardino, Califórnia. Sewell também testemunhou na audiência.