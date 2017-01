STF nega liminar em ação do PCdoB e mantém ordem de votação do impeachment

BRASÍLIA (Reuters) - O Supremo Tribunal Federal (STF) negou nesta quinta-feira liminar em pedido do PCdoB que questionava, via Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a ordem de votação definida na Câmara dos Deputados para o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

A decisão foi contra o posicionamento do relator Marco Aurélio Mello, que votou pela adoção do critério de ordem alfabética em votação nominal.

O PCdoB entrou com a ADI nesta quinta-feira após o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ter definido na véspera que o início da votação do processo do impeachment seria capitaneado pelos parlamentares da região Sul, seguindo, Estado a Estado, até a região Norte.