Índice europeu recua com perdas no setor automotivo

LONDRES (Reuters) - O principal índice de ações europeias caiu nesta sexta-feira, com a fabricante de autopeças francesa Faurecia liderando as perdas das montadoras, mas ainda assim o índice teve o melhor desempenho semanal em dois meses.

O índice do setor automotivo e de autopeças do STOXX Europe 600 caiu 1,7 por cento nesta sexta-feira, liderando as perdas setoriais, com as ações da Faurecia recuando 3,6 por cento após a empresa informar que suas vendas trimestrais na China caíram.