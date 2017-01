Seguindo passos da princesa Diana na Índia, William e Kate visitam Taj Mahal

AGRA, Índia (Reuters) - Mais de duas décadas após a princesa Diana ter feito uma visita solitária ao Taj Mahal, seu filho, príncipe William, levou sua esposa Kate ao grande mausoléu indiano neste sábado, encerrando o tour do casal real britânico ao sul da Ásia com um final solene.

William e Kate sentaram-se lado a lado no mesmo banco onde sua finada mãe foi fotografada em uma visita de solidariedade em 1992.

Kate usou um vestido fino branco com traços de azul marinho assinado pelo designer indo-americano Naeem Khan, enquanto William enfrentou a intensa tarde de calor com um blazer e uma camisa de gola aberta.

O duque e a duquesa de Cambridge encerraram uma viagem na qual encontraram-se com outro glamouroso jovem casal real, o rei e a rainha do Butão, e viram rinocerontes e elefantes no parque nacional de Assam.