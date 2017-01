Módulo experimental inflável é conectado à Estação Espacial Internacional

O Módulo Dispensável de Atividade da Bigelow (Beam, na sigla em inglês) deve ser inflado com ar no fim de maio, começando um experimento de dois anos para ver como ele se sustenta no inóspito ambiente espacial.

A empresa, do magnata bilionário do setor imobiliário Robert Bigelow, trabalha em módulos operacionais 20 vezes maiores do que o Beam, o qual é do tamanho de um pequeno quarto.