"Mogli: O Menino Lobo" estreia na liderança das bilheterias na América do Norte

Por Brent Lang

LOS ANGELES (Variety.com) - "Mogli: O Menino Lobo" dominou as bilheterias da América do Norte no fim de semana, arrecadando incríveis 103,6 milhões de dólares e aumentando o sucesso da Walt Disney na realização de versões com atores de seus clássicos desenhos animados.

Trata-se do segundo melhor fim de semana de estreia em abril na história, atrás apenas de "Velozes & Furiosos 7", que arrecadou 147,2 milhões. Com "Cinderela", "Alice no País das Maravilhas", "Malévola" e agora "Mogli", a estratégia de revitalizar contos de fada virou mesmo uma marca registrada dentro do estúdio, capaz de rivalizar com filmes da Marvel, da Pixar e da LucasFilm.

O estúdio promete continuar nessa trilha: "A Bela e a Fera", com Emma Watson, estreia nos cinemas norte-americanos em 17 de março de 2017, e novas versões de "Cruela Cruel" e "Peter Pan" estão sendo produzidas.

A crítica amou "Mogli", dando a ele a nota 95 por cento no site Rotten Tomatoes. O boca-a-boca para o filme também é forte. A produção recebeu a nota A no CinemaScore, o que pode significar bons resultados nas bilheterias para os próximos dias e semanas.

As famílias representaram 49 por cento do público no fim de semana de estreia. "Mogli' também teve bons resultados em telas Imax, abocanhando 10,4 milhões em bilheteria. No total, 43 por cento do dinheiro arrecado no mercado norte-americano no fim de semana de estreia veio das exibições em telas 3D.

Jon Favreau ("Homem de Ferro") foi o diretor da produção de 175 milhões de dólares, que usou truques digitais para simular a selva prometida na obra original de Rudyard Kipling. Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba e Scarlett Johansson compõem o elenco de vozes, com Neel Sethi participando de seu primeiro longa-metragem no papel de Mogli, o menino selvagem que é o coração da história.

Apesar do grande resultado de "Mogli: O Menino Lobo", os estúdios New Line e MGM também tiveram bons números com "Um Salão do Barulho 3". O terceiro filme da série arrecadou surpreendentes 20,2 milhões de dólares em 2.661 salas de cinema.