Principal índice europeu sobe apesar de fracasso de acordo de Doha

MILÃO/LONDRES (Reuters) - As ações europeias se recuperaram nesta segunda-feira após abrirem em queda, com os setores automobilístico e de viagem fechando em alta e o de energia acima das mínimas após a reunião entre os maiores exportadores de petróleo em Doha terminar sem acordo para congelar a produção.

O acordo para congelar os níveis de produção de petróleo entre países da Opep e não membros da entidade foi desmantelado neste domingo depois que a Arábia Saudita exigiu a participação do Irã, apesar dos apelos para que Riad mantivesse o acordo e ajudasse a levantar os preços do petróleo.

O fracasso do acordo pressionou o setor de petróleo e gás europeu, com o índice STOXX Europe Oil and Gas caindo 0,2 por cento, ainda que o petróleo tenha reduzido suas fortes perdas ao fim da sessão.