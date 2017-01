Impeachment de Dilma poderá ser favorável para Petrobras, dizem investidores

Por Jeb Blount

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A endividada Petrobras, controlada pelo governo federal, poderá ser uma das maiores beneficiárias de uma eventual aprovação pelo Congresso Nacional do impeachment da presidente Dilma Rousseff, disseram à Reuters investidores e analistas nesta segunda-feira.

A Câmara dos Deputados aprovou no domingo o pedido de abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma, tornando seu afastamento da Presidência praticamente irreversível.

O vice-presidente Michel Temer, substituto de Dilma caso o impeachment seja aprovado pelo Senado, é considerado mais acessível à indústria em seus pedidos de alterações de regras do setor, criadas pela presidente e pelo Partido dos Trabalhadores.

As regras foram instituídas na última década para aumentar o controle estatal sobre as descobertas do pré-sal, mas críticos de Dilma afirmam que as medidas trouxeram aumento de custos, limitando a produção e ajudando a elevar a dívida da Petrobras para 126 bilhões de dólares, a maior do mundo para uma empresa do setor de petróleo.

"Primeiro, a Petrobras deixará de ser usada como uma ferramenta de política monetária", disse Edwin Gutierrez, chefe de dívida soberana de mercados emergentes na Aberdeen Asset Management, em Londres. "Ela (Dilma) congelou os preços da gasolina por anos destruindo os retornos da área de refino e aumentando a dívida. Esses dias acabaram e não vai acontecer com o Temer." Muitos dizem também que as políticas de Dilma, instituídas após as gigantes descobertas em mar, que começaram em 2007, deixaram o setor no Brasil e a Petrobras com poucas opções e, com a queda dos preços do petróleo no último ano e meio, o setor sofreu com demissões, corte de investimentos e vendas de ativos. "Com base no potencial futuro, o governo mudou as regras do jogo e começou a tentar comer o bolo antes de terminar de assá-lo", disse David Elms, diretor da Global Energy Research Network da Warwick Business School, na Inglaterra.

Com o petróleo no mar do Brasil entre os mais caros para explorar e com os preços baixos no cenário global, qualquer novo governo terá que fazer mudanças importantes no setor ou poderá correr riscos de perder investimentos para outros países, acrescentou.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP), uma dos maiores opositoras do impeachment de Dilma, está convencidos de que Temer (PMDB), que até semanas atrás era um aliado de Dilma, vai aliar-se com o PSDB. Isto, disse Deyvid Bacelar, filiado à FUP e representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras, poderá terminar com políticas rígidas de conteúdo nacional, trazer mais demissões e acabar com a obrigatoriedade de a Petrobras ter um percentual mínimo nas principais áreas de petróleo em mar.